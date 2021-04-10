Цены на хлеб, яблоки и сливочное масло снизились в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевел хлеб из пшеничной муки, яблоки и свежемороженая неразделанная рыба. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 29 марта по 5 апреля в Нижегородской области средняя цена на хлеб из пшеничной муки снизилась до 59,06 рублей за килограмм, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость на свинину, питьевое цельное пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржаной хлеб, пшеничную муку высшего сорта, поваренную соль, вермишель и пшено.

Тем временем, цена на яблоки снизилась на 2,6%. Так, если раньше они стоили 100,56 рублей за килограмм, то сейчас 97,99 рублей. Цена на сливочное масло упала на 0,9%, с 592,69 до 587,38 рублей за килограмм, а свежемороженая неразделанная рыба стала дешевле на 0,5%, её цена за килограмм составляет 177,46 рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

– Необоснованное завышение цен недопустимо, – подчеркнул глава региона.

Необходимо отметить и то, что нижегородские власти приняли меры по стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Для производителей хлебопекарной и мукомольной отрасли утверждены федеральные субсидии, а также софинансирование из областного бюджета.

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