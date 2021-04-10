За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 12 нижегородцев

По данным на 10 апреля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 938 - за последние сутки умерло ещё двенадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (587 человек), Санкт-Петербург (699 человек) и Москва (2 006 человек).

Напомним, что 8 апреля в Нижегородскую область поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации.

- Планируемый темп вакцинации составляет 31 тысяча человек в сутки, - отметил министр.

Порядка 70% жителей областного центра и региона планируют привить к лету 2021 года.

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