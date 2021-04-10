Воду и свет временно отключили в двух районах Нижнего Новгорода 10 апреля

В субботу, 10 апреля, в Нижнем Новгороде ожидается плановое отключение воды и света. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 19:00 остались жители Ленинского района. Отключения затронули тех, кто проживает в домах по улице Кисловодская (№20А, 21Б, 22).

Также без света с 09:00 до 16:00 остались жители Нижегородского района на улице Рождественская (№25, 29, 31).

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера свет и воду отключали частично в Московском и Советском районах.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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