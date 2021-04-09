Почти 400 скамеек и 1760 урн разместят в Нижнем Новгороде к юбилею города

Почти 400 новых скамеек и 1 760 урн разместят на озеленённых общественных пространствах Нижнего Новгорода к его юбилею. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на администрацию города.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заверил, что установленные малые архитектурные формы будут соответствовать единому дизайн-коду города.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Нижнем Новгороде залатают ямы в первую очередь в 2021 году, и опубликовали список дорог города, которых ждёт ямочный ремонт.
Кроме того, знак "Нижний Новгород" и стелу на Благовещенской площади снесут 10-11 апреля. Стало известно, что они находятся в аварийном состоянии.
Нижегородский кремль частично закроют до августа 2021 года. Там идёт благоустройство территории древней крепости. Реконструкция проводится в рамках капитального ремонта к 800-летию Нижнего Новгорода.
— В рамках проведения благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода проводится реконструкция площади мемориала "Вечный огонь", Ивановского съезда, Кремлёвского бульвара, Губернаторского сада, Елового сквера, Центральной площади, Дмитриевской башни, стен Кремля и Часового сквера, — перечислили в пресс-службе регионального правительства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!