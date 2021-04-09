Окскую набережную благоустроят к августу 2021 года в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали работы по благоустройству Окской набережной в рамках подготовки к юбилею города. Первая очередь работ — это участок от Канавинского моста до собора Александра Невского. Этот этап предполагает временный пешеходный маршрут под Канавинским мостом и выход на улицу Советскую. Окончание работ намечено на август 2021 года. Данными о благоустройстве поделились в пресс-службе нижегородского регионального правительства.

Преобразование Окской набережной пройдёт в рамках инфраструктурной программы "Среда800". Обсуждение концепции бюро Megabudka под кураторством ИРГСНО прошло в два этапа.

Сначала предполагалось обустройство всей набережной от метромоста до собора Александра Невского. Но детальное обследование выявило аварийное состояние части берегоукрепления набережной, поэтому комплексную концепцию разделили на два этапа.

Стоимость работ составит 200 миллионов рублей. Проектированием и строительством займётся ООО "РусСтрой". Компания спроектирует весь участок набережной от метромоста до Стрелки и проведёт строительно-монтажные работы от Стрелки до Канавинского моста.

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