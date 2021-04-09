Юбилейный вечер хореографа Морихиро Ивата прошёл в Нижегородском театре оперы и балета

Вчера, 8 апреля, в Нижегородском театре оперы и балета прошёл юбилейный вечер известного хореографа Морихиро Ивата. Об этом сообщили в pravda-nn.ru.
В театре выступили звёзды российского балета. Артисты Кремлёвского балета, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Большого и Михайловского театров и Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля представили свои лучшие номера. Вместе с ними выступали артисты и солисты Нижегородской балетной труппы.
А по завершении концерта на сцену вынесли торт с надписью "800" на съедобной кремлёвской стене, что приятно удивило Морихиро Ивата.
СПРАВКА:
Морихиро Ивата — руководитель балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета, знаменитый танцовщик и хореограф. Работал в Большом театре и руководил балетной труппой Бурятского театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова.
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