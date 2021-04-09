Переименование улицы Стрелка вынесут на общественные обсуждения в Нижнем Новгороде

Переименование улицы Стрелка в Нижнем Новгороде рассмотрят на общественных обсуждениях. А именно возвращение ей исторического названия Александро-Невская. Это решение было принято членами Комитета на заседании 7 апреля этого года. Информацией поделилась пресс-служба нижегородской Думы.

– Общественные обсуждения являются обязательной процедурой перед принятием городской Думой города Нижнего Новгорода окончательного решения о переименовании, – заявил председатель Гордумы Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета Олег Лавричев.

Также ведомство напоминает, что с ходатайством о возвращении улице Стрелка исторического названия Александро-Невская в Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде в декабре 2020 года обратился Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. В феврале текущего года инициативу поддержали в Общероссийской общественной организации "Союз писателей России".

Голосование проходило на сайте нижегородской Думы с 12 по 31 марта. По данным Думы, 78,2% участников отдали голос за возвращение исторического названия Стрелки. Другие 21,8% участников проголосовали за присвоение имени Александра Невского улице Волжская набережная и продление её до Канавинского моста.

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