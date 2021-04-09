АПЗ получил диплом минпромторга Нижегородской области Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» награждено дипломом Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области за высокие результаты, достигнутые в региональном конкурсе на награждение почетным знаком «За качество и конкурентоспособность» в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Конкурс проводится с 2003 года. Предприятия-участники оцениваются по нескольким показателям: бизнес-результаты, эффективность системы менеджмента качества, стратегическое планирование и управление, удовлетворенность потребителей, удовлетворенность и развитие персонала, социальная ответственность, разработка новой продукции, применение новых технологий и технологическое переоснащение.

Победителям вручают почетный знак «За качество и конкурентоспособность».