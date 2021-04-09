Дополнительные электрички до Суроватихи запустят в Нижегородской области 10 апреля

С 10 апреля в Нижегородской области введут дополнительные электрички до станции Суроватиха. Потребность в них выявила в прошлом году АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" в процессе мониторинга общественного мнения. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Дополнительные поезда Приокской линии городской электрички назначат от проспекта Гагарина (ЖД станция в микрорайоне Мыза) до станции Суроватиха с завтрашнего дня.

Отправление назначено от проспекта Гагарина в 07:31 и от Московского вокзала в 16:15. Утренний поезд доставит пассажиров до станции Окская к 08:12, где через пять минут можно будет с комфортом пересесть на пригородный поезд до Суроватихи. До конечной станции состав доедет к 09:33. Пересадки будут действовать в ежедневном режиме.

В обратную сторону рейс с комфортной пересадкой на станции Сартаково отправится от Суроватихи в 15:21. В Сартаково прибудет к 16:33. А через 14 минут, в 16:47, отправится пригородный поезд до проспекта Гагарина, куда прибудет к 17:32.

До 3 мая пересадка будет действовать по выходным, а с 4 мая — ежедневно.

17 апреля запустят поезд "Гагарина-Суроватиха-Гагарина" без пересадок. Он отправится в 08:30 и прибудет на конечную в 10:33. Обратно — в 14:00 и 16:02 соответственно.

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