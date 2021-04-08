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Общество8 апреля 2021 20:19

Участки земли под домами-самостроями могут бесплатно перейти в собственность нижегородцев

Для этого можно будет воспользоваться действием регионального закона до 2024 года
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Теперь жители Нижегородской области могут рассчитывать на получение участка земли под индивидуальными домами-самостроями в собственность бесплатно. Это обусловлено действием регионального закона "О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании" – в 2020 году его разработали в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Информацией на этот счёт поделились в региональном правительстве.

– Из-за того, что жители не могли оформить землю под самостроем и жильё в собственность, они на протяжении многих десятилетий испытывали ряд проблем, связанных, например, с прикреплением к медицинским учреждениям, устройством детей в школу, получением социальных льгот. Разработанный механизм призван помочь людям решить эти вопросы. Гражданин, обращаясь в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, должен представить определённый пакет документов. Одним из необходимых условий является решение суда об установлении юридического факта проживания в доме не менее 15 лет, — уведомил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Зампредседателя комитета по соцвопросам Заксобрания области Наталья Смотракова рассказала, что уже четыре жителя деревни Ольгино подали заявления. В результате суда было доказано их проживание в домах не менее 15 лет.

Воспользоваться региональным законом нижегородцы смогут до 31 декабря 2023 года.

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