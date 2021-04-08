Облсуд отменил чересчур мягкий приговор чиновнице из Арзамаса за махинации с квартирами для сирот

Нижегородский областной суд отменил приговор 35-летней бывшей арзамасской чиновнице из-за его чрезмерной мягкости. Подозреваемую судили по статье о мошенничестве. Информацией по делу поделилась пресс-служба нижегородской областной прокуратуры.

В феврале этого года Арзамасский городской суд избрал обвиняемой наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на два года. Её признали виновной в махинациях с жильём для детей-сирот. Преступление было совершено в 2018 году бывшей сотрудницей администрации совместно с предпринимателем: на вторичном рынке жилья они приобретали заведомо не соответствующие требованиям жилые помещения. В заявке на участие в электронном аукционе они указывали ложные сведения о характеристиках квартир. После заключения контракта с администрацией предприниматель отдавал часть от полученной суммы, а оставшиеся средства делил с чиновницей.

В общей сложности в 2018 году приобрели 11 квартир на сумму более 12 миллионов рублей, при их фактической общей цене 8,5 миллиона рублей.

Государственный обвинитель обжаловал решение суда. Нижегородский областной суд принял аппеляционные доводы. После чего приговор был отменён как незаконный по причине его чрезмерной мягкости.

Уголовное дело направили на повторное рассмотрение.

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