Праздничная подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода

Фасады зданий и памятники Нижнего Новгорода засияют праздничной архитектурно-художественной подсветкой. В ходе подготовки к празднованию 800-летия города новым освещением украсят многие объекты культурного значения. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В Нижнем Новгороде уже был успешно реализован проект подсветки Нижегородского кремля, который позволил по-новому взглянуть на главный символ города. Начинание получило высокую оценку со стороны нижегородцев и гостей города, - подчеркнул глава региона.

Один успешный опыт теперь попробуют реализовать на других городских объекта. Например, красочную иллюминацию установят на Канавинском мосту, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах, засияют огоньками фасады зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского.

Световыми эффектами украсят и многие нижегородские памятники, среди которых памятники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства, памятник Ленину на площади Ленина.

- С иллюминацией улицы, по которым любят гулять жители и гости города, станут выразительнее. Кроме того, подсветка добавит яркости, создаст дополнительную безопасность для пешеходов и автомобилистов, - поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

И если перечень памятников архитектуры, которые украсят подсветкой, уже готов, то сейчас специалисты заняты разработкой различных сценариев освещения. В частности, Канавинский мост оборудуют светодиодной динамической подсветкой, которую можно будет подстроить под любое мероприятие.

Засияет огоньками и ансамбль зданий на улице Большой Покровской. Подсветкой украсят около 60 домов от площади Минина до улицы Малой Покровской.

Отметим, что с собственниками административных зданий и многоквартирных домов проведут общие собрания для согласования размещения подсветки на фасадах.

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