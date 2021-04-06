Три магистральных коллектора очистят и отремонтируют в Нижнем Новгороде

В 2021 году Нижегородский водоканал проведет работы на трех магистральных коллекторах, которые частично обеспечивают водоотведение от трех районов. Работы стартовали в марте текущего года. Необходимость очистки вызвана высокой заиленностью коллекторов, построенных в 50-60-е годы прошлого века, и уменьшением их пропускной способности: тяжелый осадок на разных участках занимает более 30%.

Так в Сормовском районе будет очищен участок коллектора (диаметр 600-800 мм) от ул. Никиты Рыбакова до ул. Коминтерна протяженностью 1715 п.м. Второй коллектор, входящий в программу, обеспечивает водоотведение Автозаводского и Ленинского районов. В работу взят участок 2300 п.м. (диаметр 1200 мм) на ул. Новикова-Прибоя в районе канализационной насосной станции, там же отремонтируют и канализационные колодцы.

Также в Ленинском районе будет проведена очистка 880 метров коллектора диаметром 1000 мм, а также санация на нескольких участках на ул. Героя Попова, Баумана, р. Ржавка и ремонт канализационных колодцев.

- Работы, выполняемые в коллекторах, являются очень сложными, - подчеркивает начальник отдела строительного контроля АО «Нижегородский водоканал» Яков Шалаевский. – Возможность перенаправить стоки на время очистки в другой коллектор отсутствует, поскольку эти сети являются магистральными, и дублеров у них нет. Поэтому очистку приходится проводить в потоке канализационных стоков.

Работы ведутся ежедневно. Очистка коллекторов Сормовского и Ленинского районов будет завершена до конца июня, в Автозаводском районе работы планируется закончить в середине августа. После чего коллекторы будут промыты под большим напором воды. Комплекс мер позволит восстановить нормальное водоотведение Автозаводского, Ленинского и Сормовского районов.