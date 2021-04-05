Остановку "Тобольские казармы" оборудуют в апреле в Нижнем Новгороде

В апреле этого года в Нижнем Новгороде установят остановку "Тобольские казармы". Об этом рассказали в Newsroom24 со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Сейчас на месте будущей остановки у строящегося аквапарка на проспекте Гагарина стоит знак "Остановка общественного транспорта", но нет самого остановочного павильона и какой-либо посадочной платформы поблизости. Отчего водители общественного транспорта высаживают пассажиров прямо на обочине — в лужи. А также нижегородцам часто приходится ждать автобус или троллейбус прямо на проезжей части.

В департаменте отметили, что сейчас прорабатывается вопрос обустройства временной посадочной площадки на остановке "Тобольские казармы".

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородский маршрут Т-89 сделают социальным с июня этого года. Сейчас он временно снят с линии. Сам маршрут, вероятно, изменится.

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