Поклонники группы «Ария» побывали на репетиции нового шоу в Нижнем Новгороде

Сейчас полным ходом идет подготовка к новому туру. Фото: соцсети
В концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде прошла техническая репетиция к выступлению группы «Ария». Уже 28 мая нижегородцы смогут увидеть новое и масштабное шоу «Гость из Царства Теней». Об этом сообщается на страничке в Instagram концертного зала.
- Нижний Новгород - это открывающий город грандиозного тура группы по стране, - пишут представители.
К слову, вчера произошел совершенно уникальный случай – некоторые из поклонников группы «Ария» смогли увидеть собственными глазами, что же готовят для них артисты.
Фанаты смогли не только понаблюдать за масштабными приготовлениями к концерту, но и услышать из первых уст о том, как режиссеры работали над этим проектом. Кстати, шоу обещает быть незабываемым: к выступлению подготавливается не только множество декораций и визуальных оформлений, но и технических средств. Например, в какой-то момент шоу солист «Арии» Михаил Житняков будет буквально парить над зрительным залом.
- На самом деле, обмен энергетикой, который происходит во время живого концерта, никогда не заменишь никаким другим допингом, наверное, для артиста,- подчеркнул Михаил Житняков.
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