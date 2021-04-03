В Нижнем Новгороде открылась выставка скульптур Бориса Черствого

Основу экспозиции составляет серия «Апология», которую автор завершил в 2015 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка московского скульптора Бориса Черствого открылась в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной. Это первая выставка скульптур в музее после прошедшего режима самоизоляции и ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 3 апреля по 10 мая нижегородцы смогут увидеть почти 30 произведений скульптуры, основу которых составляет серия «Апология», которую автор завершил в 2015 году. Экспозиция также включает в себя работы художника 2009-2017 годов.

- Это великолепный, очень трогательный аскетичный художник, его творчество известно в России и за рубежом. Уже при жизни он стал известным мастером. Это выставка, которую нужно посетить, и я уверен, что она понравится нижегородцам, - отметил искусствовед и инициатор выставки Даниил Калинушкин.

Важно отметить, что эти работы Бориса Черствого выполнены при минимальном вторжении в материал и сохранении его природного благородства. Все скульптуры просты и аскетичны, но полны глубокого духовного чувства. А вот бронзовые рельефы, выставленные в залах нижегородского музея, и вовсе созданы в оригинальной технике литья с использованием восковых пластин.

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