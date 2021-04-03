За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 10 нижегородцев

По данным на 3 апреля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 873 - за последние сутки умерло ещё десять нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (594 человека), Санкт-Петербург (717 человек) и Москва (2 011 человек).
Напомним, что с 1 апреля в нижегородской области был снят режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.
- Я очень прошу нижегородцев старшего возраста крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей, – порекомендовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Также уже в этом месяце в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода откроются пункты вакцинации от COVID-19.
В настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали около 158 тысяч человек.
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