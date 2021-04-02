Нижний Новгород вошел в топ-5 городов по индексу качества городской среды

Нижний Новгород попал в ТОП-5 городов по индексу качества городской среды. Рейтинг городов возглавила Москва, следом оказались Санкт-Петербург и Казань, а столица Приволжья расположилась на четвертом месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При составлении рейтинга учитывалось 36 факторов, среди которых жилье, инфраструктура, зеленые территории, общегородские пространства, безопасность, комфорт, экологичность и многое другое.

- Уже четыре города за прошлый год у нас преодолели 200-балльный рубеж, при этом Нижний Новгород прибавил 8 позиций и получил 201 балл. Очень хорошие показатели у Арзамаса, получившего рекордное количество баллов среди городов области, – 220. В Сарове индекс составил 215 баллов, в Дзержинске – 204, - отметил глава региона Глеб Никитин.

По итогам 2020 года Нижегородская область показала стабильный рост, в сравнении с 2019 годом индекс качества городской среды вырос на 7 баллов и составил 183 балла.

Губернатор отметил, что на рост индекса повлияло не только вовлечения нижегородцев в вопросы благоустройства, но и создание института развития городской среды Нижегородской области и реализация проекта паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».

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