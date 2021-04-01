Ограничения на лов рыбы вводятся в Нижегородской области с 1 апреля 2021 года

В связи с началом нереста с 1 апреля 2021 года в Нижегородской области вводятся ограничения на любительское рыболовство, а также полный запрет на лов рыбы в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 1 апреля по 1з июня на Оке, с 10 апреля по 10 июня – на Чебоксарском водохранилище с притоками, кроме реки Оки. А с 15 апреля по 15 июня запрет вводится на Горьковском водохранилище, включая его притоки.

При этом для любителей порыбачить все же остается возможность предаваться любимому хобби даже в этот период. Для этого необходимо соблюдать несколько правил: рыбачить только с берега, рыбачить вне мест нереста и использовать не более двух крючков. Проверить, относится ли ваше любимое место для рыбалки к местам нереста, можно на сайте Госохотнадзора Нижегородской области.