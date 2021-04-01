Жилье на вторичном рынке подорожало на 22% за год в Нижнем Новгороде

Квартиры на вторичном рынке жилья в Нижнем Новгороде сильно подорожали за прошедший год – рост цен составил 22%. Если в январе 2020 года квадратный метр готового жилья в столице Приволжья стоил в среднем 66 261 рубль, в январе 2021 года цена поднялась до 81 026 рублей, а в марте 2021 года «квадрат» стоит уже 84 415 рублей.

При этом, как отмечается на сайте гипермаркета недвижимости Нижнего Новгорода и Нижегородской области Gipernn.ru, объем предложения на рынке готового жилья в городе сократился на 35%.

- Несмотря на подорожание вторички, нижегородцы скупили все ликвидные объекты, - резюмирует управляющий директор сети АН «Монолит» Алексей Козлов. По его словам, за прошедший год из-за пандемии нижегородцы стали больше ценить метраж и охотнее покупать квартиры в спальных районах.