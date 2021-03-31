Подать заявление на обучение в первый класс можно через нижегородский портал госуслуг с 1 апреля

На портале госуслуг Нижегородской области с 1 апреля стартует приём заявлений на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, график приёма этих заявлений будет формировать само учебное заведение и публиковать на своём официальном сайте.

Ссылка "Приём заявлений на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" появилась на главной странице сайта gu.nnov.ru в разделе "Популярные услуги". Чтобы подать заявление необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). После входа на странице появится кнопка "Заполнить заявление". В открывшемся окне требуется выбрать муниципалитет и заполнить форму заявления, выбрав образовательную организацию. Если заявление было заполнено верно, пользователю придёт уведомление с присвоенным индивидуальным номером, датой и временем подачи.

– В случае подачи заявления через портал госуслуг родители могут самостоятельно отслеживать его статус на портале образовательных услуг Нижегородской области по адресу portal.gounn.ru. Сотрудники общеобразовательной организации проведут проверку достоверности данных заявлений и пригласят родителей посетить школу. При этом родители должны принести оригиналы документов, – пояснила министр образования Нижегородского региона Ольга Петрова.

Пользователь может получить результат и при личном посещении образовательной организации. По вопросам приёма ежедневно с 15:00 до 17:00 по будням работает горячая линия: 8 (831) 433-54-51.

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