В Нижнем Новгороде пытались закрасить портрет Джимми Хендрикса

В Нижнем Новгороде неизвестные пытались закрасить портрет музыканта Джимми Хендрикса, выполненный на плитке уличным художником «Бэнкси Нижегородским». Об этом сообщает Newsroom24.

- Арт-объект располагается в арке Дома офицеров в переулке Холодный, куда он был перенесен с дома №5 по улице Горького, - говорится в сообщении. – Неизвестные облили ее синей краской. Однако, несмотря на все усилия вандалов, изображение рокера все равно проступает сквозь краску.

Ранее в большом интервью Нижегородский Бэнкси рассказал, что является фанатом рок-музыки. И, по его мнению, на улице должны присутствовать музыкально-тусовочные герои, такие, которых прохожие будут узнавать.

- Можно привести сотни имен, о портретах которых будут спрашивать: «Кто это?» Вряд ли кто узнает в городе портрет одного из моих любимых писателей - Зебальда. Хендрикса знают почти все!