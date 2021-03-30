В 2021 году нижегородские лаборатории инфекционной службы дооснастят за 147 млн рублей

Глава региона выступил на совещании об итогах деятельности системы здравоохранения Нижегородской области в 2020 году. Фото: Юлия Горшкова

В 2021 году на дооснащение лабораторий для диагностики инфекционных заболеваний в Нижегородской области направят свыше 147 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе совещания, посвященного итогам деятельности системы здравоохранения в 2020 году.

- Пандемия показала, что нужно быть готовыми к любым вызовам, в частности, развивать и совершенствовать инфекционную службу, - отметил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что с начала эпидемии COVID-19 в регионе выздоровело свыше 100 тысяч человек и цифра продолжает расти. К слову, за прошедший год в медицинских организациях региона было развернуто почти 8 тысяч коек для больных коронавирусом.

В 2020 году мощный толчок в развитии инфекционной службы Нижегородской области стало завершение строительства нового корпуса инфекционной больницы №23.

- В нашем регионе уже в 2021 году будут актуализированы схемы маршрутизации пациентов с инфекционными заболеваниями, также будут выстраиваться чёткие этапы получения медицинской помощи по этому профилю, - добавил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

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