В Нижнем Новгороде возобновлена продажа льготных проездных для горожан старше 65 лет

Продажа льготных проездных для пожилых горожан старше 65 лет возобновлена в Нижнем Новгороде. С сегодняшнего дня можно не только приобрести поездки или безлимитный проездной на апрель, но и пополнить баланс своей транспортной карты. Об это сообщает пресс-служба компании «Ситикард».

Кстати, неиспользованные поездки, которые сохранились у пользователей карты на момент приостановки её действия, также будут доступны для оплаты проезда уже в новом месяце.

- Безлимитный проездной будет автоматически продлен на весь апрель при первой поездке в транспорте, - подчеркнули специалисты.

Напомним, что пополнить баланс транспортной карты можно на почте, в газетном киоске, на станции метро или дистанционно.

Согласно постановлению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина льготные проездные для нижегородцев старше 65 лет будут разблокированы и запущены в действие с 1 апреля.

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