В Нижнем Новгороде водитель «ГАЗели» насмерть сбил 4-летнюю девочку

Ужасная трагедия произошла в минувший понедельник, 29 марта, в Нижнем Новгороде. В Ленинском районе водитель «ГАЗели» насмерть сбил 4-летнюю девочку. Об этом сообщает ГИБДД России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в 17 часов 40 минут на улице Адмирала Нахимова. Девочка вместе со своей мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда словно из ниоткуда на них вылетела машина.

В тот момент за рулем автомобиля находился 33-летний мужчина, которого можно считать опытным водителем, ведь стаж вождения у него 13 лет.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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