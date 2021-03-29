В Кстовском районе построят парогазовую ТЭЦ за 60 млрд рублей

В Нижегородской области полным ходом идет реализация 22 инвестиционных проектов, запуск которых позволит создать 675 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В прошлом году были приняты серьезные меры по улучшению инвестиционного климата и созданию инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Такая работа продолжается и в этом году, - отметил глава региона Глеб Никитин.

Местное правительство готово оказать поддержку по каждому направлению, так как главная цель сейчас - создание новых рабочих мест.

Так, в Кстовском районе планируют построить парогазовую ТЭЦ с электрической мощностью 900 МВт. На её строительство АО «ВВГК» получит участок площадью в 163,3 тысячи квадратных метров. Работы по возведению учреждения займут пять лет и восемь месяцев. Финансирование этого проекта составит свыше 60 миллиардов рублей.

Также в Нижнем Новгороде появится новый спортивный комплекс, его построят в Нижегородском районе. Для этого компания получит участок площадью 20,5 тысяч квадратных метров. Работы по возведению учреждения займут примерно пять лет. На эти цели будет выделена сумма в размере 135 миллионов рублей.

В свою очередь, в Арзамасе на участке площадью 2,8 тысячи квадратных метров возведут цех по производству оконных и дверных конструкций из ПВХ и алюминия. Строительство займет четыре года, а объем вложенных инвестиций составит 50 миллионов рублей.

Кстати, инвестпроект от ООО «РадиоМедСинтез» получил статус социального объекта. Ранее организация получила в аренду участок под строительство Центра ядерной медицины в Приокском районе Нижнего Новгорода. Комплекс позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ сможет принимать более 5 тысяч пациентов ежегодно.

- Присвоение проекту статуса социального предоставляет инвестору возможность освободиться от взносов за коммунальную инфраструктуру, – добавил Глеб Никитин.

Выделить земельные участки для реализации инвестпроектов решил совет по земельным и имущественным отношениям.

Напомним, что в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий достиг отметки в 383,1 миллиардов рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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