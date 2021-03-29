Глеб Никитин встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым

В ходе встречи Максим Решетников и Глеб Никитин обсудили инвестиционные проекты региона. Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели в Москве рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главной темой обсуждений стал вопрос реализации инвестиционных проектов на территории региона. В частности, был подготовлен список из 13 проектов, включая план второго этапа развития особой экономической зоны «Кулибин», который направят в Минэкономразвития РФ. Если региональные проекты включат в федеральный сводный перечень новых инвестпроектов, то это позволит в дальнейшем привлекать дополнительное финансирование на создание промышленной инфраструктуры.

- Общая сумма инвестиций в эти инвестиционные проекты - более 45 миллаирдов рублей. При их реализации планируется создание 2 300 рабочих мест, - рассказал глава региона.

Он также отметил, что на создания объектов инфраструктуры уйдёт порядка 10 миллиардов рублей, в то время как сумма федеральных налогов в период с 2021 по 2030 год достигнет 12,7 миллиардов рублей.

В ходе встречи губернатор Нижегородской области также выдвинул предложения по направлению средств Фонда национального благосостояния. Так, на территории региона будет реализован ряд крупных инвестпроектов: 60% инвестиций направят на жилищное строительство, а около 40% инвестиций можно будет направить на создание транспортной инфраструктуры.

Особое внимание в этой теме уделили проекту комплексного развития территорий в границах поселков Ольгино, Новинки, а также проектам редевелопмента Черниговской набережной и улицы Ильинской в Нижнем Новгороде. А в рамках модернизации транспортной системы упомянули строительство новых станций метро, дублеров дорог проспекта Гагарина и проспекта Ленина.

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