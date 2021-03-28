Рабочие объявили забастовку на строящемся рядом с Арзамасом участке трассы М-12. ФОТО: программа "Кстати"

На строящемся рядом с Арзамасом участке трассы М-12 рабочие объявили забастовку. Оказалось, что в строительстве платной дороги их решили задействовать как бесплатную рабочую силу. Об этом сообщили в выпуске программы "Кстати".

В сюжете говорится, что это подсобные рабочие: в их задачу входила поставка и разгрузка щебня на строительство новой трассы Москва-Казань, участок которой проходит недалеко от Арзамаса. Как раз в Арзамасе они и разгружали вагоны. Поначалу им выплатили какую-то сумму денег, но в дальнейшем перестали. Рабочие, соответственно, перестали работать.

На видео, снятом одним из рабочих Никитой Кожемякиным, мужчина рассказывает, что работодатель обещал расплачиваться с ними ежедневно. После публикации видео с жалобами рабочих, по словам Никиты Кожемякина, начальник накинулся на него с серьёзными угрозами.

— Мне до сих пор не по себе от этих угроз, — говорит автор видео.

От ответа на вопросы журналистов начальник строительного участка Автандил Кахиани ушёл, сказав, что не хочет разговаривать.

В сюжете также отметили, что произошедшее никак не отразится на строительстве трассы. Вмешаться в произошедшее обещают власти Арзамаса, если к ним напрямую поступит обращение.

Рабочие планируют обратиться также и в прокуратуру. К сожалению, оформлены они были не официально, поэтому доказать вину работодателя им будет крайне сложно.

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