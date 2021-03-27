Качество питания проверили в двух школах Нижегородской области

В двух школах Нижегородского региона проверили качество питания учеников после жалоб их родителей в социальных сетях. А именно это коснулось школы №1 в Павлове и гимназии №184 в Нижнем Новгороде: в сети опубликовали фотографии школьных обедов. Эти жалобы выявила система мониторинга социальных сетей "Инцидент-менеджмент" Центра управления регионом. Данными о результатах проверки поделились в областном правительстве.

К решению проблемы ЦУР подключил местные администрации. Внутренняя проверка прошла в Павловской школе, в том числе инициировали родительский контроль питания. Следующая такая проверка намечена на начало апреля.

Администрация нижегородской гимназии №184 направила претензию по факту обращения в Единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ). Претензия касалась качества поставляемой продукции и вынужденной дополнительной её проверки на базе.

– Качество питания школьников – предмет особого внимания. Система родительского контроля помогает оперативно выявлять и реагировать на нарушения. Отмечу, что с начала 2020 года Центр управления регионом выявил в соцсетях около 150 жалоб по теме школьного питания. Все сигналы родителей проверены, нарушения устранены, – доложил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

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