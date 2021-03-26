Три дома в микрорайоне «Цветы» прикрепят к новой школе

Жильцы домов №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной в Нижнем Новгороде добились того, чтобы их дети были прикреплены к другой школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Массовые обращения в социальных сетях были зафиксированы системой «Инцидент-менеджмент» Центра управления регионом.
- В данном случае речь шла о безопасности детей. Родители неоднократно жаловались на то, что школьникам приходится идти пешком несколько километров по Анкудиновскому шоссе, – рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.
Ежедневно дети пересекали расстояние в два километра, чтобы добраться до школы №135, в то время как в сентябре прошлого года вблизи их домов открылась новая школа №131.
Решением этой проблемы занялись в департаменте образования: сначала был проведен подробный анализ ситуации, на основании которого сейчас готовятся изменения.
- Я принял решение о закреплении МБОУ «Школа №131» за домами №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной, - сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
На текущий момент подготавливается проект постановления, который позволит закрепить новые территории за образовательным учреждением.
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