Три дома в микрорайоне «Цветы» прикрепят к новой школе

Жильцы домов №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной в Нижнем Новгороде добились того, чтобы их дети были прикреплены к другой школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Массовые обращения в социальных сетях были зафиксированы системой «Инцидент-менеджмент» Центра управления регионом.

- В данном случае речь шла о безопасности детей. Родители неоднократно жаловались на то, что школьникам приходится идти пешком несколько километров по Анкудиновскому шоссе, – рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Ежедневно дети пересекали расстояние в два километра, чтобы добраться до школы №135, в то время как в сентябре прошлого года вблизи их домов открылась новая школа №131.

Решением этой проблемы занялись в департаменте образования: сначала был проведен подробный анализ ситуации, на основании которого сейчас готовятся изменения.

- Я принял решение о закреплении МБОУ «Школа №131» за домами №13, №13к1, №13к2 по улице Цветочной, - сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На текущий момент подготавливается проект постановления, который позволит закрепить новые территории за образовательным учреждением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!