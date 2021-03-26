Прямые рейсы в Геленджик запустят из Нижнего Новгорода с 31 мая

С 31 мая по 29 сентября в нижегородском «Стригино» откроются прямые рейсы в Геленджик. Их начнет авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 человек.

Полёты будут совершаться дважды в неделю. По понедельникам самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 13:30 и прибывать в Геленджик в 15:40. По средам отправление из Нижнего Новгорода назначено на 10:45, а приземление в аэропорту Геленджика запланировано на 13:05.

Обратные рейсы также будут совершаться по понедельникам и средам, в 20:00 и 14:05 соответственно.

- Цена билета в одну сторону от 6570 рублей, - отмечают представители «ИрАэро». - Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайте авиакомпании.

Перелет из Нижнего Новгорода в Геленджик будет занимать у пассажиров 2 часа и 30 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, что из Нижнего Новгорода возобновятся прямые авиарейсы в Стамбул.

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