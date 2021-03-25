Делегация из Дзержинска принимает участие во Всероссийском форуме «ГОСЗАКАЗ»

С 24 по 26 марта в Москве проходит XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» самое крупное событие года в сфере госзакупок. В форуме принимают участие сотрудники управления муниципального заказа администрации города Дзержинска.

Форум «ГОСЗАКАЗ» единственное в России мероприятие, которое объединяет заказчиков, распоряжающихся бюджетными средствами, и отечественных производителей и поставщиков. В форуме-2021 принимают участие около семи тысяч представителей из 85 регионов России.

Как отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова, одной из ключевых тем деловой программы форума стал уход от импорта в госзакупках.

«С 1 января 2021 года действуют обязательные квоты на закупку продукции отечественного производства, отметила она. – Это позволяет муниципалитету не только сэкономить бюджетные средства, но и поддержать производителей города, области и страны. В настоящее время большую поддержку оказывают предприятиям малого и среднего бизнеса, привлекая их к участию в закупках. В частности, на базе дзержинского Центра развития предпринимательства регулярно проводятся семинары на тему участия в госзакупках, специалисты Центра проводят необходимые консультации. Участие представителей Дзержинска в форуме позволит не только получить самую актуальную информацию о госзакупках, но и наладить деловые связи с возможными поставщиками необходимой городу продукции».

Основная задача, которую призваны решить все участники форума – повышение прозрачности и эффективности закупочных процедур. Кроме того, в рамках форума все участники могут выдвинуть свои предложения и инициативы, которые найдут отражение в итоговой резолюции. Форум проводится при поддержке Правительства РФ, Государственной Думы, Минфина России, Минтпромторга России, ФАС России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ, госкорпораций и госкомпаний.