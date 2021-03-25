С 29 апреля открываются прямые авиарейсы Нижний Новгород - Стамбул

С 29 апреля из Нижнего Новгорода возобновятся прямые авиарейсы в Стамбул. Направление будет обслуживать компания Nordwind. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Полёты будут совершаться на самолётах Airbus 321 дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

По четвергам самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 01:45 и приземляться в крупнейшем городе Турции в 05:35. По воскресеньям отправление из Нижнего Новгорода назначено на 12:30, а прибытие в Астрахань – на 16:20. Обращаем внимание, что для каждого аэропорта указано местное время.

Кстати, добраться из Стамбула в Нижний Новгород можно уже с 28 апреля. По средам вылет назначен на 20:35, а прибытие в столицу Приволжья – 00:10. В воскресенье обратно самолет вылетает в 07:00 и заходит на посадку в «Стригино» в 10:35.

- Стамбул может стать как конечной точкой путешествия, так и транзитным пунктом, - отмечают специалисты.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 15 марта для въезда на территорию Турции действуют новые правила. Так, за три дня до полёта необходимо заполнить анкету, а при посадке на борт самолета предъявить распечатанную или скачанную форму.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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