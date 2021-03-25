Акция «Ночь театров» впервые пройдет в Нижнем Новгороде

Ночь театров в Нижнем Новгороде 27 марта 2021 года: программа мероприятий, расписание.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В эту субботу, 27 марта, Нижний Новгород впервые присоединится к Всероссийской акции «Ночь театров-2021», приуроченной ко Всемирному дню театра. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Нижегородцы смогут посетить тематические экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы и творческие встречи.
- Мы хотим показать нижегородцам мир театра в новом формате. Например, постановка в обновлённом художественном музее, концерт на железнодорожном вокзале и экскурсии на заданную тематику, - подчеркнул министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.
Многочисленные мероприятия состоятся не только в театрах и музеях, будет также доступна необычная программа в онлайн-формате.
Отметим, что «Ночь театров» - это театральная вариация «Ночи музеев», которая в 2020 году из-за коронавируса проводилась исключительно в дистанционном режиме.
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