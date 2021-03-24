План озеленения парка «Швейцария» скорректируют

Генеральный подрядчик скорректирует план озеленения парка «Швейцария». В частности, планируется изменить перечень растений, которые высадят в парке. Соответствующее решение было принято после того, как свои замечания высказали экоактивисты. Они обратили внимание, что некоторые из заявленных растений попросту не смогут выжить в условиях местной зимы.

- В рамках благоустройства в «Швейцарии» планируется посадить 804 лиственных и 828 хвойных деревьев. Также будут высажены 31 тысяча кустарников и 14,5 тысячи цветков, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». – В общей сложности, на озеленение планируется потратить около 200 миллионов рублей. Начать работы планируется в апреле. Из-за аномально холодной зимы график был сдвинут на более поздний срок.