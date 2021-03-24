Народный коллектив «Цирковые миниатюры» отметил 55-летний юбилей.

В субботу, 20 марта, на сцене театрального зала Дворца культуры химиков прошел юбилейный концерт «Вселенная цирка», посвященный 55-летию Народного коллектива «Цирковые миниатюры». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Глеб Андреев и президент ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев.

«55 лет – серьезный возраст не только для человека, но и для коллектива. Появившись в 60-е годы, он пережил вместе с городом чуть более половины его жизни и воспитал несколько поколений его жителей, - сказал глава города Иван Носков. – От всего сердца благодарю руководителя «Цирковых миниатюр» Римму Видманову, которая в 2004 году взяла коллектив под свое крыло и сформировала дружный, сплоченный и активный коллектив, готовый к экспериментам и заряженный на успех. Новых высот и благодарных зрителей!»

Руководитель и педагоги обучают ребят всем основным жанрам циркового искусства: пластическая и силовая акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика и клоунада. Участники коллектива «Цирковые миниатюры» осваивают хула-хупы, джамперы, ходули, гимнастические этюды в кольце, на полотнах, ремнях и т.д. В юбилейный вечер эти жанры были представлены как самыми юными воспитанниками коллектива, так и теми, кто в цирке уже много лет. Всего цирковым творчеством в ДКХ занимается более 50 человек.

«Считаю, что коллектив «Цирковые миниатюры» за 55 лет своего существования стал настоящим брендом Дзержинска, - поделился президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев. – Блестящие цирковые номера, трюки высшего пилотажа, яркие костюмы и невероятная энергетика артистов демонстрируют реальный уровень, и, конечно же, являются результатом усердного труда, который не прекращается у ребят и их педагогов ни на день. Мы желаем коллективу новых творческих достижений и продолжения их славного пути. Как известно в дороге веселее вместе, веселее и продуктивнее. А потому, желая быть причастными к творчеству юбиляра, «Дзержинскхимрегион» становится партнёром коллектива и планирует обеспечивать его необходимым современным снаряжением для новых премьер. Поздравляем коллектив с большим юбилеем и желаем новых успехов, побед и аншлагов на представлениях!»

Коллектив «Цирковые миниатюры» был первым цирковым кружком, открытым в Дзержинске. Многие его воспитанники являются артистами Санкт-Петербургского Государственного цирка, манежа цирка «Автово», Ростовского и Московского цирков, ледового шоу Ильи Авербуха, РОСГОСЦИРКа, а также цирков Китая, Франции и США. Многие из них имеют Почетные звания «Заслуженный артист России».

Фееричным завершением праздничного концерта стало поздравление, подготовленное для коллектива директором Дворца культуры химиков Евгением Кобылянским. Во время исполнения песни «Свет» на сцену вышли все ученики и педагоги «Цирковых миниатюр», поздравляя друг друга с совершившимся праздником. От дирекции ДКХ всем воспитанникам и их педагогам Евгений Кобылянский подарил большой сладкий торт, украшенный фруктами и надписью «Цирковые миниатюры».

Для всех, кто не смог посмотреть представление «Вселенная цирка» или хочет увидеть его еще раз, оно будет показано повторно 11 апреля в 13:00. Билетная касса: 8 (8313) 25-37-08.