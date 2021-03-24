Торжественное мероприятие ко Дню работников ЖКХ прошло во Дворце культуры химиков

19 марта на сцене Дворца культуры химиков состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню работников ЖКХ, отмечавшегося в этом году 21 марта. В нем приняли участие первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев и заместитель главы города Денис Дергунов.

«Работники ЖКХ нечасто слышат в свой адрес слова благодарности, и это абсолютно несправедливо. Именно они всегда оказываются на коммунальной передовой - в мороз и в жару, в дождь и в метель они всегда на своем посту и выполняют свой профессиональный долг, чтобы в наших домах было светло и тепло, а во дворах и подъездах были чистота и порядок, - написал на своей странице в социальной сети глава города Дзержинска Иван Носков. - Хочу поздравить всех работников ЖКХ и поблагодарить за их оперативную, порой опасную, тяжелую и такую важную для города и жителей работу. Пусть в ваших домах никогда не гаснет огонь домашнего очага, ваши родные и близкие радуют, а труд приносит удовлетворение и радость».

В рамках мероприятия работники жилищно-коммунальной сферы Дзержинска за добросовестный труд и высокий профессионализм были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами за подписью главы города Ивана Носкова.

«Трудно представить другую такую сферу, деятельность которой затрагивала бы сто процентов населения. Наверное, поэтому любые сбои в работе нашей системы вызывают наибольший общественный отклик, - поделился заместитель главы города Денис Дергунов. – Я работаю в жилищно-коммунальной сфере уже двадцать первый год и могу с уверенностью сказать, что система ЖКХ тогда и сейчас – это совершенно разные вещи. Мы прошли путь от латания дыр и аварийного режима работы к устойчивому постоянному развитию, начали системно ремонтировать многоквартирные дома, вошли в режим планомерной замены водяных, канализационных и тепловых сетей, совершили серьезный прорыв в части благоустройства. И все это – только благодаря работникам ЖКХ. От себя и от жителей города благодарю за труд, желаю здоровья, благополучия и энергии для новых свершений на благо города!»

Подарком для всех гостей стали выступления коллективов ДКХ, среди которых Народный ансамбль танца «КарамельКИ», Образцовый ансамбль эстрадно-классического танца «Прелюдия», Народный коллектив «Цирковые миниатюры» и Вокальная студия «Звездный экспресс».