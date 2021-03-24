Участники программы развития ВЭБ.РФ прошли промежуточную защиту

В Московской школе управления СКОЛКОВО прошла промежуточная защита управленческих команд по программе ВЭБ.РФ. В ходе мероприятия команды представили перед экспертной комиссией разработанные концепции развития городов по итогам 8-ми модулей. Напомним, для участия в программе были приглашены руководители ста городов России, в том числе и Дзержинска.

После нескольких месяцев обучения управленческие команды представили концепцию развития своих городов по самостоятельно выбранной теме. Дзержинцы разработали концепцию развития Дзержинска как столицы химии, образовательного и научного промышленного кластера.

«В общем объеме промышленного производства Дзержинска 70% составляет продукция химических производств, кроме того, в нашем городе есть сильная научно-исследовательская база, – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. – Именно поэтому мы делаем ставку на возрождение Дзержинска как столицы химического производства России. Дзержинск должен стать городом, в котором могут создать новый продукт, технологию, оборудование, в котором есть специалисты, способные спроектировать и даже построить с нуля новое химическое производство в любой точке страны и мира».

Глава города также отметил, что работу по возрождению «столичного» статуса Дзержинска необходимо начинать с образования – школьного, средне-специального, высшего. «Уже сейчас делаем акцент на химию, математику, прикладные точные науки, – добавил он. – Нужны специалисты, тогда будут и производства, и инвестиции, и развитие города».

Сто команд из разных городов России были разделены на 10 групп, Дзержинск в своей группе по итогам презентации занял второе место.

В рамках обучения участники программы обсуждают перспективы и планы развития Дзержинска, анализируют ключевые проблемы. Лучшие проекты в будущем могут получить федеральную финансовую поддержку. Представители городов участвуют в мастер-классах, слушают лекции профессоров, ведущих российских и зарубежных экспертов, выполняют собственные задания.