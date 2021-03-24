Берегоукрепительные сооружения на Оке в Нижнем Новгороде передали в областную собственность

Берегоукрепительные сооружения на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде передали в собственность Нижегородского региона. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на Гордуму областного центра. Сегодня её депутаты провели заседание, где приняли соответствующее решение.

Таким образом собственностью Нижегородской области стали берегоукрепительные сооружения на обоих берегах Оки вместе с земельными участками, а вместе с ними противооползневые сооружения, расположенные на территории от Большого Красного оврага до Лагерного оврага.

Ранее Гордума одобрила передачу в региональную собственность берегоукрепительных сооружений на правом берегу реки Оки – от Канавинского моста до Молитовского.

Оба берега реки будут реконструированы в течение трёх лет в рамках концессионного соглашения с дочерней компанией ПАО "Сбербанк".

Напомним, также на прошедшем сегодня заседании нижегородской Думы были одобрены решения о закупке ретро-трамваев, дорожной техники и установке подсветки для знаковых мест города.

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