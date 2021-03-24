13 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 24 марта, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 13 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 771 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 328 человек больше. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек.

Напомним, в ночь с 22 на 23 марта в регион пришла новая поставка вакцины от коронавируса. Давид Мелик-Гусейнов лично контролировал отгрузку 18,6 тысячи доз вакцины. А также региональный министр здравоохранения заявил, что в ближайшее время ожидаются ещё две поставки.

Кроме того, сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс новые изменения в Указ о режиме повышенной готовности: обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет продлена до 31 марта. Для беременных женщин – до конца апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!