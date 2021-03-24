Более тысячи пассажиров отправились в Анталью из Нижнего Новгорода за неделю Фото: Иван ВИСЛОВ

За последнюю неделю три авиакомпании приступили к выполнению рейсов из нижегородского аэропорта Стригино в Анталью: это авиакомпании AZUR, Nordwind и Royal Flight. Информацией о перелётах поделилась пресс-служба аэропорта Стригино.

Более тысячи человек воспользовались возможностью отправиться первыми рейсами к популярному турецкому курорту. В настоящее время полёты в Анталью выполняются пять раз в неделю, но к летнему сезону, как утверждает пресс-служба аэропорта, частота рейсов увеличится до ежедневных. В некоторые дни недели полёты будут совершаться даже не по одному разу.

За сутки до вылета актуальный статус рейса отображается на онлайн-табло аэропорта.

Узнать о действующих коронавирусных ограничениях на территории того или иного зарубежного государства можно у туроператора или авиакомпании. В нижегородском аэропорте обязательны ношение масок, соблюдение соцдистанции и прочие меры предосторожности.

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