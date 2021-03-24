Госинспекция труда проверит информацию о сокращении зарплат в нижегородском детском саду

Нижегородская государственная инспекция труда проверит информацию, полученную из СМИ, о несоблюдении трудового законодательства в МАДОУ "Детский сад №45" в Автозаводском районе города, а именно информацию о сокращении зарплаты сотрудников вдвое. Об этом сообщается на официальном сайте инспекции.

Ведомство запросило трудовые договора, сведения о выплате зарплаты и другие документы из детского сада, связанные с трудовой деятельностью работников дошкольного учреждения.

В случае нарушений по результатам проверки будут приняты меры инспекторского реагирования: виновных привлекут к административной ответственности.

А также Госинспекция труда напоминает, что обратиться по вопросам нарушения трудовых прав в электронном виде можно:

- через git52@rostrud.ru;

- черег Единый портал госуслуг;

- через портал Роструда онлайнинспекция.рф https://онлайнинспекция.рф/problems.

Либо направить жалобу на имя руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Мошеса Ильи Семёновича по адресу: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3, корп. 3.

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