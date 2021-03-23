За мошенничество со страховками в Дзержинске задержали еще двух сотрудников ДПС

В Дзержинске Нижегородской области по подозрению в мошенничестве задержаны еще двое сотрудников ДПС. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

- Кроме задержанного ранее инспектора ГИБДД, имевшему звание старшего лейтенанта, под подозрение попали два старших инспектора и старших лейтенанта полиции, - сообщил источник. - Все трое фигурантов уголовного дела задержаны сотрудниками УФСБ и СУ СК по Нижегородской области. У них дома и на работе проводятся обыски.

Напомним, ранее мы писали, что в Дзержинске по подозрению в мошенничестве был задержан инспектор ДПС и еще целая группа лиц.

- По версии следствия, 11 мая 2020 года инспектор ДПС составил подложные документы о совершенном ДТП с участием трех автомобилей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Все установочные данные об автомобилях и их владельцах он получил от своих подельников. В результате, в официальные документы были внесены данные о том, что в Дзержинске столкнулись автомобили Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz. Причиной ДТП, согласно внесенным данным, стало нарушение правил дорожного движения водителем Лады.

Потом с этими документами мошенники отправились в суд, чтобы взыскать со страховой компании 400 тысяч рублей компенсации. Однако вместо этого они сами попали под следствие.