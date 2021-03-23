Грецкие орехи с микотоксинами обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружили грецкие орехи с повышенным содержанием микотоксинов. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".
Сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований выявили в одном образце "Орехи грецкие очищенные от скорлупы" несоответствие по показателю безопасности содержания микотоксинов "Афлатоксин B1" согласно ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
Нижегородский референтный центр также предоставил справочные данные об обнаруженных в орехах веществах:
– Афлатоксины – самая опасная группа микотоксинов для человека и животных. Они обладают сильнейшим канцерогенным действием. Длительное воздействие афлатоксинов может иметь серьёзные последствия для здоровья: афлатоксины (особенно В1) являются мощными канцерогенами и могут поражать все органы, особенно печень и почки; афлатоксины угнетают иммунную функцию, поэтому могут снижать устойчивость к инфекциям.
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