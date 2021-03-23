ПАО «Лукойл» предупредило о мошенниках, предлагающих купить «бонусные» карты

Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ» обращает внимание всех заинтересованных лиц на факты распространения в сети Интернет ложных сведений с предложением воспользоваться существенной скидкой на АЗС организаций Группы «ЛУКОЙЛ», купить «бонусные» или «топливные» карты.

Недобросовестные лица отправляют вводящие в заблуждение сообщения по электронной почте и СМС, имитируют адреса отправки и аккаунты ПАО «ЛУКОЙЛ» в социальных сетях и неправомерно используют товарные знаки и фирменный стиль Компании.

Напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия) и на страницах организаций Группы. Кроме того, следует внимательно относиться к предоставлению персональной информации, не использовать идентичные пароли на нескольких ресурсах, не вводить личные данные на сомнительных сайтах и не покупать предложенные «карты» через Интернет.

Компания не несёт ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений