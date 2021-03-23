IV очередь Южного обхода Нижнего Новгорода завершена на 19%

Строительство IV очереди обхода Нижнего Новгорода по трассе М-7 "Волга" идёт по графику. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Согласно предоставленной информации, активные работы на объекте идут в рамках 1 и 3 этапов на участке с 465 по 473 километр в Кстовском районе. Сейчас готовность работ составляет 19%.

На некоторых отрезках действующей дороги идёт реконструкция. В районе поворота на деревню Лавровку идёт выемка грунта, формируется насыпь и устраиваются нижние слои дорожного покрытия. Параллельно дорожники укрепляют обочины и обустраивают кюветы. В районе деревни Абатурово ведутся аналогичные работы.

У села Работки идёт строительство нового 2,5-километрового участка автодороги. Там же возводится мост через реку Алферовку. Его готовность сегодня на уровне 18%. Для проезда техники установлен временный мост.

На 20% завершено строительство транспортной развязки на 472+650 километрах трассы.

В феврале-марте этого года на объекте задействовали 116 единиц техники и около 160 специалистов.

А вот сроки строительства 2 и 4 этапов пока не известны – проектная документация по ним в настоящий момент проходит государственную экспертизу. Параметры и сроки будут определены после получения положительного заключения.

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