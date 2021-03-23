В «Билайн ТВ» появились культовые фильмы и сериалы студии NBCUniversal.

Билайн расширяет ассортимент видеоконтента для пользователей «Билайн ТВ» (12+) с подписанием соглашения со студией NBCUniversalGlobalDistribution. Согласно новому лицензионному договору, пользователи «Билайн ТВ» получат доступ к сотням популярных фильмов из медиатеки студии NBCUniversal на основе аренды или бессрочной покупки в сервисе.

Уже сейчас зрителям «Билайн ТВ» доступно более 200 фильмов различных жанров. Например, получившая Оскар драма киностудии UniversalPictures о Первой мировой войне «1917» (16+), любимая зрителями всего мира научно-фантастическая трилогия «Назад в будущее» (12+), а также анимационные кинохиты: три мультфильма франшизы «Гадкий Я» (0+), «Мадагаскар» (0+), «Кунг-фу панда» (0+) и «Шрек» (12+) и многие другие.

Зрители также смогут насладиться и свежими релизами, не выходя из дома. Среди них безумная комедия-триллер «Дичь» (18+), комедия-драма «Король Стейтен-Айленда» (18+) с американским комиком Питом Дэвидсоном в главной роли и боевик-триллер «Договор молчания» (18+), в котором сыграл Николай Костер-Вальдау из «Игры престолов».

Понравившийся фильм будет доступен для покупки или аренды. Цена варьируется в зависимости от выбранного контента.

«Билайн ТВ» - мультиплатформенный сервис с возможностью смотреть до 300 каналов, в том числе и архивы программ, фильмы от ведущих голливудских и российских киностудий, а также подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru. Онлайн просмотр с компьютера доступен на сайте beeline.tv.