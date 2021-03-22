Участники программы ExecutiveMasterinPublicManagement (ЕМРМ) посетили предприятия Дзержинска.

С 15 по 19 марта проходит стажировка участников программы ExecutiveMasterinPublicManagement(ЕМРМ) ВШГУ РАНХиГС (Москва). Ее цель - решение задачи, поставленной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным: «Разработка комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения Нижегородской области». По итогам стажировки участники представят результаты работы главе региона. Среди участников – руководители успешных предприятий в разных отраслях экономики, представители органов власти из Уфы, Одинцово и Москвы, а также предприниматели.

В рамках стажировки участники встретились с заместителем главы города Дзержинска Юлией Ашурковой и директором департамента финансов администрации города Дзержинска Сергеем Федоровым.

Как отметила Юлия Ашуркова, до пандемии уровень безработицы в Дзержинске находился на минимальных значениях – 0,3% (в среднем по области этот показатель составляет 0,4%). «На одного безработного приходилось 6-7 вакансий, - сообщила она. – В течение года мы рассчитываем вновь достичь минимальных значений, тем более что количество вакансий практически не изменилось и по-прежнему находится на уровне 1,9-2 тысяч».

В качестве одной из мер борьбы с безработицей Юлия Ашуркова назвала создание образовательного кластера – центра профориентации и переподготовки кадров для промышленности города.

«Существует определенный дисбаланс между запросами промышленности и профессиональной подготовкой имеющихся кадров, - отметила она. – Образовательный кластер, оснащенный самым современным оборудованием, способствовал бы значительному сокращению этого дисбаланса».

В настоящее время тема создания образовательного кластера активно обсуждается со всеми заинтересованными сторонами – министерством образования Нижегородской области, руководителями промышленных предприятий, вузами, школами.

«На данный момент достигнута договоренность о совместной работе с промышленниками в части организации образовательного кластера. Руководители промышленных предприятий могли бы помочь оснастить его современным оборудованием для профессиональной подготовки и переподготовки кадров, - отметила Юлия Ашуркова и подчеркнула, что борьба с безработицей должна носить комплексный характер. – Необходимо не только создавать благоприятный инвестиционный климат, но и обеспечить будущие производства квалифицированными кадрами, а также бороться с неформальной занятостью. Эта работа на регулярной основе проводится совместно с ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска».