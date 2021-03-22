Правило «Одна банковская карта – один билет» отменят 1 мая

Новое правило оплаты проезда в общественном транспорте отменят 1 мая 2021 года. Речь идет об ограничении, согласно которому одной банковской картой в течение поездки нижегородцы могут приобрести только один билет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

После массовых жалоб от горожан на такое нововведение, нижегородский минтранс не только проанализировал сложившуюся ситуацию, но и достиг определенного соглашения с оператором АСОП.

В настоящее время банк-эквайер и оператор АСОП занимаются модернизацией системы оплаты поездок, чтобы исключить в дальнейшем проезда «зайцем» за счёт банковских карт, на которых нет средств.

Таким образом, уже к 1 мая правило «Одна банковская карта – один билет» будет отменено.

Напомним, что для снижения неоплаченных поездок «Ситикард» ввели временное ограничение. Компания опиралась на опыт других регионов, среди которых ГУП «Мосгортранс» (Москва) и ГУП «Пассажиравтотранс» (Санкт Петербург).

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