С 1 апреля движение большегрузов по нижегородским дорогам будет ограничено

Нововведения не затронут общественный транспорт, автомобили экстренной помощи, перевозки продуктов питания и лекарств. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 по 30 апреля на дорогах Нижегородской области начнут действовать ограничение движения для большегрузов. Автомобили с осевой нагрузкой больше 6 тонн не смогут двигаться по 171 участку региональных и муниципальных трасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Ограничения нужны для того, чтобы минимизировать повреждение дорожного полотна, прочность которого снижается весной из-за переувлажнения почвы.

- Аналогичные ограничения могут быть дополнительно введены также с 20 мая по 31 августа в случае, если дневная температура воздуха будет превышать 32 градуса по Цельсию, - подчеркнул руководитель ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» Леонид Самухин.

В этом случае, большегрузы смогут двигаться по трассам с 22:00 до 10:00

Отметим, что нововведения не затронут общественный транспорт, автомобили дорожно-строительной и экстренной помощи, а также на транспорт, перевозящий продукты питания и лекарства.

Напомним, что ограничения второй год подряд не вводятся на трассах Ряжск – Касимов – Муром, Нижний Новгород – Шахунья – Киров и на дороге от Дзержинска к обходу Нижнего Новгорода, по которой большегрузы подъезжают к предприятиям восточной промзоны.

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