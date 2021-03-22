С 1 апреля движение большегрузов по нижегородским дорогам будет ограничено

Нововведения не затронут общественный транспорт, автомобили экстренной помощи, перевозки продуктов питания и лекарств.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
С 1 по 30 апреля на дорогах Нижегородской области начнут действовать ограничение движения для большегрузов. Автомобили с осевой нагрузкой больше 6 тонн не смогут двигаться по 171 участку региональных и муниципальных трасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства
Ограничения нужны для того, чтобы минимизировать повреждение дорожного полотна, прочность которого снижается весной из-за переувлажнения почвы.
- Аналогичные ограничения могут быть дополнительно введены также с 20 мая по 31 августа в случае, если дневная температура воздуха будет превышать 32 градуса по Цельсию, - подчеркнул руководитель ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» Леонид Самухин.
В этом случае, большегрузы смогут двигаться по трассам с 22:00 до 10:00
Отметим, что нововведения не затронут общественный транспорт, автомобили дорожно-строительной и экстренной помощи, а также на транспорт, перевозящий продукты питания и лекарства.
Напомним, что ограничения второй год подряд не вводятся на трассах Ряжск – Касимов – Муром, Нижний Новгород – Шахунья – Киров и на дороге от Дзержинска к обходу Нижнего Новгорода, по которой большегрузы подъезжают к предприятиям восточной промзоны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!